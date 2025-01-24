وزير خارجية الكويت يصل إلى بيروت

بيروت- (د ب أ)

وصل وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا صباح اليوم الجمعة إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها الرئيس اللبناني جوزف عون لتهنئته بانتخابه.

وكان في استقبال اليحيا في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب والقائم بأعمال السفارة الكويتية ياسين الماجد.

وتوجّه وزير الخارجية الكويتي للقاء عون.

وستكون للوزير الكويتي لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين تتناول التطورات.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على قد وصل بعد ظهر أمس الخميس إلى بيروت والتقى عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تمنياته بأن يقوم اللبنانيون بتغليب المصلحة العليا والسير في الإصلاحات الضرورية، مؤكّداً "وقوف المملكة الى جانب لبنان".