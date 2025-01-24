وكالات

قالت مصادر فلسطينية إن جرافات الاحتلال تهدم منازل في مخيم جنين.

وقد حذر منصور السعدي نائب محافظ جنين، مساء الخميس، من مخطط للجيش الإسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشبها ما قد ينتظر المخيم بحملة الإبادة التي نفذتها تل أبيب في شمال غزة.

وقال السعدي، في تصريحات للأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول والخروج منها.