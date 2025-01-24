أول زيارة في ولايته الثانية.. ترامب يتوجه لمناطق الكوارث في نورث كارولينا وكاليفورنيا

واشنطن- (أ ب)

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إلى ولاية نورث كارولينا غرب البلاد، التي اجتاحتها الأعاصير ولوس إنجليس التي دمرتها حرائق الغابات، مستخدما أول زيارة له في إدارته الثانية للقيام بجولة في المناطق التي خيمت فيها السياسة على الاستجابة للكوارث المميتة.

وانتقد الرئيس الجمهوري نظيره السابق جو بايدن بسبب استجابة إدارته في ولاية نورث كارولينا وأظهر ازدراءه لقادة كاليفورنيا بسبب السياسات، التي زعم بشكل خاطئ أنها أدت إلى تفاقم الحرائق مؤخرا.

ويفكر ترامب أيضا في إصلاح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ. واقترح بعض حلفائه المحافظين تقليص المبالغ التي تقدمها الوكالة كتعويضات للولايات، نظير التعامل مع الفيضانات والأعاصير والعواصف وغيرها من الكوارث.

وطلب البيت الأبيض من أعضاء الكونجرس من ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك الديمقراطيون، عقد اجتماع مائدة مستديرة، في سانتا مونيكا، خلال زيارة ترامب، طبقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له بمناقشتها.