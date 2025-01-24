خبير سياسي: ميلشيات الدعم السريع فشلت في تحقيق المصالح الغربية بالسودان

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير السياسي محمد عبدالغني، إنه بعد سيطرة الجيش السوداني على الكثير من مواقع والنقاط لقوات "الدعم السريع"، بعد معارك عدّة في مناطق مختلفة بالسودان خلال الأسابيع الأخيرة في عام 2024، تم اكتشاف العديد من مخازن الأسلحة والتي تحوي على أسلحة أجنبية ومسيّرات مقدمة من أوكرانيا، حيث نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية، تقارير تؤكد التواجد العسكري الأوكراني في السودان.

وأضاف "عبدالغني" في تصريحات على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على سلاح أو مقاتلين أو وثائق تثبت تورط جنود أوكرانيين في الصراع الدائر في السودان، حيث يعتقد الكثير بأن الحرب في السودان تحولت لصراع دولي على ثروات السودان، حيث يتم تغذية هذا الصراع من قوى خارجية وبأيدي جماعات من المرتزقة.

وتابع أنه في خضم هذا الصراع تردد وبكثرة اسم القوات الخاصة الأوكرانية في الأوساط الإعلامية والميدانية السودانية والعالمية، كطرف انخرط بشكل فعلي ومباشر في المعركة على الأرض لصالح قوات "الدعم السريع" ضد الجيش السوداني بأوامر وإشراف من جهات خارجية.

وأكد عبدالغني، أن الأنباء بشأن مشاركة القوات الأوكرانية في الصراع الدائر في السودان ظهرت جلية حيث انتشرت مؤخرًا صورة لجندي أوكراني مقتول في مدينة "ود مدني" السودانية بعد دخول الجيش السوداني إليها وتحريرها من سيطرة "الدعم السريع"، موضحًا أن الجندي الأوكراني كان مختص بتشغيل المسيرات الهجومية التي استخدمتها قوات الدعم في معاركها ضد الجيش بمناطق متفرقة وهو ما يتوافق مع المعلومات التي انتشرت في الأشهر الماضية حول دعم السلطات الأوكرانية بالمقاتلين والمسيّرات والخبراء لـ "الدعم السريع".

وأوضح، أن مواقع إخبارية ووسائل إعلام أفادت في نوفمبر الماضي، بأن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت لـ5 طائرات مسيرة كانت تستهدف مطار عطبرة والسوق الكبير، وأن الطائرات المسيّرة أوكرانية الصنع وتم إطلاقها من مناطق سيطرة "الدعم السريع".

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات مسيرّة أوكرانية من قبل "الدعم السريع"، حيث استخدمت سابقًا في معارك الفاشر وأم درمان وفي محاولة اغتيالات لقيادات سياسية أثناء عرض عسكري وغيرها الكثير.

وقال، إن صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية نشرت مقاطع فيديو، تظهر فيه القوات الأوكرانية وهي تجري عمليات خاصة داخل السودان ضد ما أطلقت عليهم الصحيفة "مرتزقة روس" وبعض الجماعات المحلية الحليفة لروسيا، وأقرت الصحيفة الأوكرانية حينها أن القوات الأوكرانية تنشط في السودان منذ أشهر.

واضاف أن أمام الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الأوكرانية في الأشهر الماضية خلال حربها مع روسيا، وتدهور أوضاع الجنود الأوكرانيين، والخسائر الكبيرة التي مُني بها الجيش الأوكراني في العدد والعتاد، فإن الغرب وبعد خيبة أملهم من النظام الأوكراني، قررت استخدام القوات الأوكرانية كمرتزقة للقتال في الخارج بهدف تحقيق مصالح حلفائها الغربيين، عبر تجنيدهم والزج بهم بالقتال على عدة جبهات أفريقية وآسيوية.

وقال إن قوات "الدعم السريع" فشلت بتحقيق أهداف ومصالح القوى الغربية بالسودان، مما دفعهم للزج بنخبة المقاتلين الأوكران لمساعدتهم، وإنقاذ الموقف، موضحًا أن المخابرات العسكرية الأوكرانية نشطت في الأشهر الماضية باستخدام المرتزقة والسجناء والمجرمين وحتى الجماعات المتطرفة داخل وخارج أوكرانيا للقتال ضد من تصفهم بأعداء أوكرانيا.

وأصاف، أن كييف عفت عن 300 سجين من أجل إرسالهم للقتال على الجبهة، وهذا ما يخالف القوانين والأعراف الدولية ويطرح كثير من التساؤلات عن خطط كييف من وراء ذلك، مؤكدًا بأن تصريحات المسؤولين الأوكران وتناقضاتها على مدار العام الماضي تثبت بما لا يترك مجالاً للشك تورط القوات الأوكرانية في الحرب الدائرة في السودان.

واستطرد أنه قبيل العثور على جثة الجندي الأوكراني في مدينة "ود مدني" بأيام قليلة، خرج السفير الأوكراني لدى السودان ميكولا ناهورني لينفي تقديم بلاده لاي شكل من اشكال الدعم لقوات "الدعم السريع"، واصفًا الحملة الإعلامية التي راجت في بعض المواقع الإعلامية السودانية حول دور مزعوم لبلاده في حرب السودان بأنها "ادّعاءات استفزازية ومفبركة".

وأضاف أن تصريحات السفير الأوكراني، جاءت كمحاولة لنفي ما نشره المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، في السابع من يناير الجاري، بأن مدربي ومشغلي الطائرات بدون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية يقدمون الدعم لقوات "الدعم السريع" بدعوة شخصية من حميدتي.