إعلام عبري: ترامب لا ينوي بدء حرب جديدة في الشرق الأوسط

وكالات

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنهم أبلغوا مسؤولين إسرائيليين بتأييد ترامب لزيادة الضغط على إيران، مع التأكيد على التريث في اتخاذ أي تحرك عسكري.

وأوضحت القناة أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أيضاً أن ترامب لا يخطط لبدء ولايته بحرب جديدة في الشرق الأوسط.

وأشاروا إلى أن ترامب يطمح إلى التوصل إلى اتفاق صارم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مع توقعه بأن الإيرانيين سيسارعون للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت قيادته.

كان ترامب قال إنه سيعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات الملف الإيراني.