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مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد ترشيح هيجسيث وزيرا للدفاع

11:49 م الخميس 23 يناير 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

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(أ ب)

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ترشيح بيت هيجسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، في تصويت حزبي إلى حد كبير، على الرغم من الاعتراضات الشديدة من جانب الديمقراطيين وإثارة القلق بين الجمهوريين بشأن سلوكه ومؤهلاته لقيادة الجيش الأمريكي.

وخالفت اثنتان من الجمهوريين، السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين، موقف ترامب وحلفائه الذين شنوا حملة عامة واسعة النطاق للدفع صوب تأييد ترشيح هيجسيث.

ويواجه المحارب المخضرم السابق ومقدم برنامج في قناة فوكس نيوز اتهامات بالإفراط في شرب الكحوليات والتصرفات العدوانية تجاه النساء، وهو ما نفاه.

وكانت نتيجة التصويت 51 مقابل 49، ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي للمصادقة على ترشيحه غدا الجمعة.

مجلس الشيوخ الأمريكي بيت هيجسيث ترامب الجمهوريين الديمقراطيين الجيش الأمريكي
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