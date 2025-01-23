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ترامب: ستحدث مشاكل إذا فشل وقف إطلاق النار في غزة

11:19 م الخميس 23 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار في غزة ما كان ليحدث لولا جهود مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكد ترامب أن استمرار وقف إطلاق النار سيواجه تحديات، محذرًا من أن أي فشل في صموده قد يؤدي إلى تداعيات سلبية.

وأضاف أنه "إذا حدث أي تطور بشأن وقف إطلاق النار، فلن يكون هناك رضا تام، وستترتب على ذلك عواقب".

وفي سياق آخر، دعا ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبرام اتفاق بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا استعداد الرئيس الأوكراني زيلنسكي للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق. كما أعرب ترامب عن رغبته في لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن.

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