مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في مصر.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل

كتب- حسن مرسي:

أعلن السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم الدولي لهذه القضية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.

وأوضح "عبدالعاطي"، أن مصر تعمل على بناء خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال تصريحاته لبرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أوضح عبد العاطي أن مصر كانت ولا تزال ساعية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن مصر دفعت ثمناً باهظاً من أجل السلام، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس السادات التاريخية.

وأضاف أن مصر تتبع سياسة الصبر الاستراتيجي والحوار من أجل الوصول إلى حلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى ضرورة تنفيذ كافة بنود الاتفاق، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويحتاج إلى تدخل عاجل.

اقرأ أيضا:

صور.. تدشين مبادرة المليون كتاب ضمن فعالية معرض الكتاب 2025

بتكلفة مليار جنيه.. دخول مستشفى بولاق الدكرور الجديدة الخدمة خلال شهرين