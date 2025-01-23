الشرع: الإدارة الجديدة لن تقبل بوجود مقاتلين أجانب على أراضى سوريا

(د ب أ)

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع عدم القبول بوجود أي مجموعات مسلّحة خارج سيطرة الدولة، أو وجود "مجموعات المقاتلين الأجانب" في سوريا.

وأشار الشرع في حديث لقناة "خبر" التركية نقله تليفزيون سوريا اليوم، إلى أن تنظيمي "حزب العمال الكردستانى وقوات سوريا الديمقراطية(قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلّي عن أسلحتهما.

وشدّد على أنّ الإدارة لن تسمح لـ"حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركيّة.

وأكّد الشرع بأنّ "وحدات حماية الشعب" (المكوّن الأساسي لـ"قسد")، هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوات نزع السلاح، كما اتهم حزب العمال الكردستاني، بأنّه يستغل قضية تنظيم الدولة (داعش) لتحقيق مكاسب خاصة.