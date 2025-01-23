مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد جون راتكليف مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية

وكالات

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس اختيار جون راتكليف مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية.

وشغل راتكليف منصب مدير الاستحبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب وهو أول شخص يشغل هذا المنصب ومنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، أهم وكالة استخبارات في البلاد من قبل.

يشار إلى أن السياسي الجمهوري الذي ينحدر من تكساس ممثل ادعاء اتحادي سابق برز كمدافع قوي عن ترامب أثناء شغله مقعدا في الكونجرس خلال اتهام ترامب بالتقصير للمرة الأولى.

وتمت المصادقة على تعيينه بموافقة 74 نائبا، مقابل رفض 25.