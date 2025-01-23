إعلان

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد جون راتكليف مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية

10:14 م الخميس 23 يناير 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس اختيار جون راتكليف مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية.

وشغل راتكليف منصب مدير الاستحبارات الوطنية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب وهو أول شخص يشغل هذا المنصب ومنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، أهم وكالة استخبارات في البلاد من قبل.

يشار إلى أن السياسي الجمهوري الذي ينحدر من تكساس ممثل ادعاء اتحادي سابق برز كمدافع قوي عن ترامب أثناء شغله مقعدا في الكونجرس خلال اتهام ترامب بالتقصير للمرة الأولى.

وتمت المصادقة على تعيينه بموافقة 74 نائبا، مقابل رفض 25.

مجلس الشيوخ الأمريكي جون راتكليف المخابرات المركزية الأمريكية ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الشرع: الإدارة الجديدة لن تقبل بوجود مقاتلين أجانب على أراضى سوريا

إعلان

إعلان

شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة