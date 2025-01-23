استطلاع: 70% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل بجميع مراحلها

وكالات

كشف استطلاع أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 70% من الإسرائيليين يدعمون إنجاز صفقة تبادل الأسرى بجميع مراحلها، بينما أظهر 59% من أنصار أحزاب الليكود والصهيونية الدينية وشاس تأييدهم للصفقة.

وأفاد الاستطلاع بأن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان له دور حاسم في إنجاز الصفقة، فيما أعرب 17% من المشاركين عن تأييدهم لاستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.