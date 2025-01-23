بلدية غزة: بدء فتح الشوارع الرئيسية تمهيداً لعودة النازحين

وكالات

قال المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إن البلدية بدأت عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة لتمهيد الطريق أمام عودة النازحين.

وأوضح النبيه أن أكثر من 70% من الطرقات تعرضت لأضرار كلية أو جزئية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن البلدية وضعت خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان، مشدداً على الحاجة إلى مساندة جميع الجهات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن قائمة الاحتياجات أُرسلت إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، معرباً عن أمله في أن يكون التدخل سريعاً لدعم جهود الإعمار والتعافي.