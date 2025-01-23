إعلان

ترمب: سنمنح موافقات سريعة لمن يريد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في بلادنا

07:37 م الخميس 23 يناير 2025

دونالد ترمب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن بلاده ستمنح موافقات سريعة للراغبين في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يمثل محوراً رئيسياً في خطط تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الفحم النظيف كمورد رئيسي للمصانع بسبب تكلفته المنخفضة ووفرة المخزون المحلي، مؤكدا أن القرارات التي أصدرها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أن البلاد تمتلك موارد كافية وليست بحاجة إلى واردات من كندا.

وأشار ترمب إلى إمكانية لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "علينا العمل معاً لوقف هذه الحرب الفظيعة"، منتقدا السماح لدول أخرى بالاستفادة من الولايات المتحدة على حساب اقتصادها، واصفاً ذلك بـ"الغباء".

وتابع الرئيس أن العلاقة التجارية مع الصين غير متوازنة بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري، داعياً بكين إلى المساهمة في وقف الحرب بأوكرانيا باعتبارها لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية.

ترمب الرئيس الأمريكي الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة بوتين الصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين

إعلان

إعلان

شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة
لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومودرن سبورت في منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري