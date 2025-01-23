ترمب: سنمنح موافقات سريعة لمن يريد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في بلادنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن بلاده ستمنح موافقات سريعة للراغبين في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يمثل محوراً رئيسياً في خطط تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الفحم النظيف كمورد رئيسي للمصانع بسبب تكلفته المنخفضة ووفرة المخزون المحلي، مؤكدا أن القرارات التي أصدرها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أن البلاد تمتلك موارد كافية وليست بحاجة إلى واردات من كندا.

وأشار ترمب إلى إمكانية لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "علينا العمل معاً لوقف هذه الحرب الفظيعة"، منتقدا السماح لدول أخرى بالاستفادة من الولايات المتحدة على حساب اقتصادها، واصفاً ذلك بـ"الغباء".

وتابع الرئيس أن العلاقة التجارية مع الصين غير متوازنة بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري، داعياً بكين إلى المساهمة في وقف الحرب بأوكرانيا باعتبارها لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية.