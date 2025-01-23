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ترامب: حقبة ذهبية جديدة للولايات المتحدة ومعالجة الأزمات تبدأ الآن

07:07 م الخميس 23 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ستكون أكثر وحدة من أي وقت مضى"، مشيراً إلى بداية "حقبة ذهبية جديدة" ستجعل البلاد أقوى وأكثر أماناً.

وأكد ترامب أنه يعمل على معالجة الأزمات التي ورثتها إدارته عن الإدارة السابقة، وفي مقدمتها التضخم وارتفاع الدين العام، مشدداً على اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف أنه أصدر قرارات تتضمن تجميد المساعدات الخارجية وإعلان حالة طوارئ لمعالجة أزمة الطاقة، موضحاً أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطي للطاقة والغاز، وستستفيد منه لدعم وتعزيز اقتصادها.

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