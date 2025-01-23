فرنسا تشيد أول سجن "شديد الحراسة" لعزل أخطر 100 سجين في قضايا المخدرات

(د ب أ)

قال وزير العدل في الحكومة الفرنسية جيرالد دارمانين اليوم الخميس، إن أول سجن بأعلى معايير الحراسة سيكون جاهزا للاستخدام في 31 يوليو المقبل.

وسيخصص السجن الجديد الذي لم يكشف بعد عن مكانه، لعزل 100 من أخطر تجار المخدرات بشكل تام عن المجتمع، سواء خلال مدة الإيقاف والتحقيق أو بعد المحاكمة، وفق ما ذكره الوزير.

وقال دارمانين خلال زيارته إلى مدينة "جونت" في "لوت اي غارون" اليوم للصحفيين، إن الهدف من السجن الجديد الذي تم تهيئته بكلفة 4 ملايين يورو، هو مكافحة تجارة المخدرات.

وأضاف أن السجن "سيكون غير قابل للاختراق حيث لن يسمح إطلاقا باستخدام الهواتف الخلوية أو بدخول المخدرات".

ويعود إنشاء هذا السجن جزئيا، إلى حادثة تحرير السجين محمد عمرا المتورط في قضايا مخدرات من قبل مسلحين من سجن "انكرافيل" في "أور" شمال شرق فرنسا مايو 2024، في هجوم خلف قتيلين من بين الضباط العاملين في السجن.

ولا يزال السجين والمسلحون في حالة فرار حتى اليوم.

وقال دارمانين إن سجنين آخرين سجري تشييدها في العامين المقبلين لإيواء قرابة 600 شخص تصنفهم أجهزة استعلامات السجون كعناصر خطيرة في قضايا المخدرات.

وبحسب وزير العدل يقبع في السجون الفرنسية 17 ألف سجين متورطين في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة.