ترامب: السعودية ستضخ استثمارات بـ 600 مليار دولار وأدعوها لرفعها لتريليون

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً كبيراً منذ نجاحه في الانتخابات، كاشفاً عن تعهد المملكة العربية السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع نيته رفع الرقم إلى تريليون دولار.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيطلب من السعودية خفض أسعار النفط للمساعدة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد ترامب أن إدارته تعمل على وقف الهجرة غير الشرعية التي وصفها بـ"الغزو"، متعهداً بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، ومشدداً على أن أمريكا ستعود دولة قائمة على الجدارة من خلال إلغاء السياسات التمييزية التي وصفها بغير المنطقية.

وأوضح ترامب أن الاتحاد الأوروبي يعامل الشركات الأمريكية، مثل "آبل" و"جوجل"، بشكل غير عادل بفرض ضرائب ضخمة عليها، في الوقت الذي يسهل فيه تصدير منتجاته إلى الولايات المتحدة.

وختم ترامب بتأكيده أن المستقبل سيكون مشرقاً للولايات المتحدة، معلناً عن خطط لتحويل البلاد إلى عاصمة عالمية للذكاء الصناعي والعملات الرقمية، مع العمل على خفض الضرائب وتعزيز الاستثمارات بالتعاون مع الكونجرس.