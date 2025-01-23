هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر لمتابعة تنفيذ الصفقة

وكالات

أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، عن دعوتها للحكومة الإسرائيلية للتحرك بشكل عاجل وضمان تنفيذ اتفاق التبادل عند عودة جميع الأسرى.

وفي بيان صدر عن الهيئة، أكدت ضرورة العمل الجاد والفوري لضمان عودة الأسرى بسلام، مشددة على أهمية تكثيف الضغط لضمان تنفيذ صفقة التبادل بالكامل.

ودعت الهيئة المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل لمتابعة تطورات الصفقة والتأكيد على ضرورة استعادة جميع الأسرى كأولوية وطنية.