"شات جي بي تي" يجيب: لماذا تعطلت خدماته حول العالم؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطل خدمات تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" بشكل مفاجئ حول العالم، ما أثار موجة من الاستياء بين المستخدمين الذين يعتمدون عليه بشكل كبير في مختلف المجالات.

ويُعد التطبيق من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي لاقت رواجاً واسعاً مؤخراً، حيث يُستخدم في العديد من المهام، مثل الذكاء التوليدي، وتصميم الصور والفيديوهات، إضافة إلى الكتابة والتحليل.

ولم تصدر إدارة التطبيق حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب العطل المفاجئ، الأمر الذي زاد من تساؤلات المستخدمين حول سبب هذه المشكلة.

وحول أسباب تعطل التطبيق، أشار النظام ذاته عند سؤاله إلى احتمالات عدة الأولى، وجود صيانة أو تحديثات لتحسين الأداء أو إضافة ميزات جديدة، أو ضغط كبير على الخوادم نتيجة زيادة أعداد المستخدمين، أو مشاكل تقنية أو أعطال في الشبكة.

وتابع التطبيق، أن من ضمن الأسباب ربما وجود قيود أو حظر محلي قد يؤثر على إمكانية الوصول للخدمة.