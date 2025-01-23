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توقف مفاجئ لخدمات شات جي بي تي حول العالم

05:36 م الخميس 23 يناير 2025

شات جي بي تي

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وكالات

تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد أن شهد توقفاً مفاجئاً في خدماته، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين مستخدميه حول العالم.

ولم تصدر إدارة التطبيق حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب العطل المفاجئ.

وعبر المستخدمون عن غضبهم بسبب اعتمادهم الكبير على التطبيق في مجالات عديدة، تشمل استخداماته في الذكاء التوليدي وتصميم الصور والفيديوهات، إضافة إلى دوره في الكتابة والتحليل.

ويُعد شات جي بي تي واحداً من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لاقت رواجاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة.

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