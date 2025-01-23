إعلام عبري: جوجل دعمت إسرائيل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحرب غزة

وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست إن موظفي شركة جوجل عملوا على ضمان حصول جيش الاحتلال الإسرائيلي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تمتلكها الشركة منذ الأسابيع الأولى للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن جوجل، واصلت تقديم المساعدة المباشرة لوزارة الدفاع وجيش الاحتلال الإسرائيليين، حتى بعد إعلان النأي بنفسها عن جهاز الأمن القومي الإسرائيلي في أعقاب احتجاجات بعض موظفي الشركة على عقد نيمبوس للحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية.