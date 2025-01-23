الجنائية الدولية.. المدعي العام يطالب بإصدار مذكرة اعتقال لزعيم طالبان

وكالات

قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إنه سيطالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة طالبان في جريمة ضد الإنسانية تتعلق باضطهاد النساء.

وطالب خان، بإصدار مذكرة توقيف للزعيم الأعلى في طالبان هبة الله آخوند زاده، إلى جانب عبد الحكيم حقاني رئيس المحكمة العليا للحركة.

وأشارت وثيقة، إلى أن خان يعتقد لأسباب منطقية أن القياديين في طالبان مسؤولان عن جرائم اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي.

وأكد خان، على أن الفتيات والنساء ومجتمع الميم (المثليين) في أفغانستان يواجهون حملات اضطهاد متكررة غير معهودة من الحركة، وفق قوله.

وأشار المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن الأوضاع الراهنة للفتيات والنساء الأفغانيات غير مقبولة.

وتزامنا مع عودتها للسلطة في أفغانستان، تعهدت طالبان عام 2021، بإبداء مزيد من المرونة تجاه الفتيات والنساء بعكس ما كان عليه حكمها خلال الفترة بين عام 1996 إلى عام 2001، حينما سُلبت النساء تقريبا كافة حقوقهن.

لكن النهج الذي اتبعته طالبان منذ وصولها إلى السلطة مجددا، رأته الأمم المتحدة فصلا مرتبطا بالنوع الاجتماعي.

وقد تستغرق إجراءات إصدار مذكرات التوقيف عدّة أسابيع أو شهور، إذ يتحتم على قضاة الجنائية الدولية النظر في طلب المدعي العام كريم خان قبل اتخاذ قرارهم بشأن إصدار المذكرات من عدمه.

ومن النادر ظهور هبة الله آخوند زاده، القائد الأعلى لحركة طالبان، إذ يعيش معزولا في قندهار المعقل التاريخي لطالبان جنوبي البلاد.