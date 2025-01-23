مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية بجنين.. وتحذر من تداعياتها

(وكالات)

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

وحذرت مصر، من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية، وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.

وشددت مصر، على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية والمنطقة، وما يمكن أن تؤدي له من تداعيات وخيمة.

هذا وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي" في مدينة جنين ومخيمها، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين إضافة لتدمير واسع للبنى التحتية.