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فيديو| جدل في سوريا بعد اعتقال أستاذ جامعي والتنكيل بشابين بساحة عامة

03:20 م الخميس 23 يناير 2025

اعتقال أستاذ جامعي

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وكالات

أثارت مقاطع متداولة لاعتقال أستاذ جامعي في سوريا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، ظهر ملثمون وهو يقتادون الأستاذ بكلية الطب بجامعة الشام، الدكتور سلطان الصلخدي مكبّلا.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن اعتقال الأستاذ الجامعي جاء على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات، غير أن السلطات أطلقت سراحه بعد تحقيقات امتدت لـ12 ساعة، بعدما تبين أن الشكوى المُقدمة بحقه كيدية.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة التي اعتُقل بها الصلخدي، معتبرين أنها إهانة بالغة خصوصا لكبر عمره ومكانته العلمية.

وفي حادث آخر، أثارت واقعة حلاقة رأس شابين في الشارع على أيدي عناصر من قوات الإدارة السورية الجديدة، جدلا كبيرا بين السوريين، وفق ما ورد في تغريدات على موقع "إكس".

ووفقا لما ورد في الفيديو، فإن الواقعة جاء كعقاب للشابين بدعوى تحرشهم بالفتيات.

اعتقال أستاذ جامعي سوريا منصات التواصل الاجتماعي كلية الطب جامعة الشام الدكتور سلطان الصلخدي
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