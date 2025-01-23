فيديو| جدل في سوريا بعد اعتقال أستاذ جامعي والتنكيل بشابين بساحة عامة
وكالات
أثارت مقاطع متداولة لاعتقال أستاذ جامعي في سوريا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الفيديو، ظهر ملثمون وهو يقتادون الأستاذ بكلية الطب بجامعة الشام، الدكتور سلطان الصلخدي مكبّلا.
وتشير تقارير إعلامية، إلى أن اعتقال الأستاذ الجامعي جاء على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات، غير أن السلطات أطلقت سراحه بعد تحقيقات امتدت لـ12 ساعة، بعدما تبين أن الشكوى المُقدمة بحقه كيدية.
اعتقال الدكتور سلطان الصلخدي بجامعة الشام الخاصة بطريقة مهينة أمام الطلاب بسبب شكوى كيدية عن رشوى من طالبة وبعد التحقيق تبين أن الإدعاء كاذب وأطلق سراحه— Iyad (@iyadalmugarabi) January 21, 2025
الدكتور ابن مدينة جاسم بدرعا ومعتقل سابق لدى النظام
نحمل وزير الداخلية شخصياً المسؤوليةعن طريقة الاعتقال الهمجية pic.twitter.com/OOGLzAG2v8
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة التي اعتُقل بها الصلخدي، معتبرين أنها إهانة بالغة خصوصا لكبر عمره ومكانته العلمية.
وفي حادث آخر، أثارت واقعة حلاقة رأس شابين في الشارع على أيدي عناصر من قوات الإدارة السورية الجديدة، جدلا كبيرا بين السوريين، وفق ما ورد في تغريدات على موقع "إكس".
تم إلقاء القبض على بعض الشباب أثناء تحرشهم ببنات المدارس تلطيش بنات أثناء خروجهم من المدرسة في حي ركن الدين #دمشق— الفاعوري (قناص المعممين) (@alfa30ri) January 21, 2025
وتم حلاقة شعرهم على الصفر وتأديبهم 😂👏#ردع_العدوان#سوريا#حماه #اللاذقية #جبلة #بانياس #حمص #طرطوس #درعا #السويداء #الرقة #حلب pic.twitter.com/zvaVmde5ox
ووفقا لما ورد في الفيديو، فإن الواقعة جاء كعقاب للشابين بدعوى تحرشهم بالفتيات.
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