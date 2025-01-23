اليونيفيل لـ مصراوي: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان هش وإسرائيل تنفذ أعمالًا عسكرية

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان "يونيفيل"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "هش" منذ لحظة سريانه في 27 نوفمبر الماضي، وأن المشاكل المتعلقة بالخروقات الأمنية لا تزال قائمة.

وفي تصريحاته لمصراوي، قال قال تيلاك بوخاريل، المسؤول الإعلامي لمكتب اليونيفيل في لبنان، إنه خلال 40 يومًا سجلت المجموعة 2016 مسارًا لإطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق، مشيرةً إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصواريخ كانت تنطلق من جنوب الخط الأزرق.

ووفق اليونيفيل، فإن قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تمارس أنشطتها العسكرية في منطقة عمليات البعثة، بمتوسط عدد عمليات بلغ 11 نشاطًا عسكريًا.

وأكدت اليونيفيل، أنها لا تزال ترصد استمرار انتهاكات القرار 1701 ولا تزال تبلغ عنها، مشددةً على أن الالتزام باتفاق الـ27 من نوفمبر يُشكل خطوة هامة في وقف وتوفير الراحة للأشخاص الذين قلبت أعمال العنف حياتهم رأسًا على عقب لأكثر من عام.

وخلال الأيام الـ40 الأولى، نفذت اليونيفيل أكثر من 730 مهمة مع القوات المسلحة اللبنانية، ما سهّل إعادة انتشارها إلى أكثر من 50 موقعًا في جنوب لبنان، كما سهلت تنفيذ 39 مهمة إنسانية، موضحةً أنه مع ذلك لا يزال النازحون من 60 قرية في الجنوب غير قادرين على العودة.

ومع ذلك، أشارت اليونيفيل إلى أمل في تحسن الأوضاع مع رؤية تفاهمات والتزامًا متجددًا من جانب الأطراف المعنية بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 باعتباره الإطار المتفق عليه للتوصل إلى حل دائم.