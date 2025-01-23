اليونيفيل لـ مصراوي: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان هش وإسرائيل تقوم بأعمال عسكرية

كتبت- سلمى سمير:

قالت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان "اليونيفيل"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "هش" منذ لحظة سريانه في 27 نوفمبر الماضي، قائلة إن المشاكل المتعلقة بالخروقات الأمنية لا تزال قائمة.

وقالت اليونيفيل، إنه في خلال 40 يومًا سجلت المجموعة 2016 مسارًا لإطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من تلك الصواريخ كانت تنطلق من جنوب الخط الأزرق.

وصرحت اليونيفيل، أن قوات الجيش الإسرائيلي، لا تزال تقوم بأنشطتها في منطقة عمليات البعثة، قائلة إن متوسط الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في مناطق تواجد قوات حفظ السلام بلغ 11 نشاطًا عسكريًا.

وأكدت اليونيفيل، أنها لا تزال ترصد استمرار انتهاكات القرار 1701 ولا تزال تقوم بالإبلاغ عنها، مشددة على أن الالتزام باتفاق الـ27 من نوفمبر يُشكل خطوة هامة في وقف وتوفير الراحة للأشخاص الذين قلبت أعمال العنف حياتهم رأساً على عقب لأكثر من عام.

وقالت اليونيفيل،إنها خلال الأيام الـ40 الأولى، نفذت أكثر من 730 مهمة مع القوات المسلحة اللبنانية، مما سهّل إعادة انتشارها إلى أكثر من 50 موقعاً في جنوب لبنان، كما سهلت تنفيذ 39 مهمة إنسانية، موضحة أنه مع ذلك لا يزال النازحون من 60 قرية في الجنوب غير قادرين على العودة.

وقالت اليونيفيل، إنه من المشجع رؤية تفاهمات والتزاماً متجدداً من جانب الأطراف بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 باعتباره الإطار المتفق عليه للتوصل إلى حل دائم.