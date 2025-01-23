وزير الخارجية السوري: دونالد ترامب أخذ شعار "أمريكا أولًا" منا (فيديو)

(وكالات)

قال وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استخدم عبارة المسؤوليين السوريين عندما قالوا "سوريا أولًا".

وأفاد الشيباني، لدى مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا، بأن "السيد ترامب أخذ شعار أمريكا أولا من السوريين"، قائلًا "نحن قولناها أولا".

وتابع الشيباني، أنه بالنسبة للسوريين، فإن سوريا ستظل دائما هي الأولى والأخيرة.