دولة إسلامية تحظر ارتداء النقاب.. وغرامات مالية على المخالفين

(وكالات)

أصدر رئيس دولة قرغيزستان، صدر جباروف، قرارًا يقضي بحظر ارتداء النقاب والعمل على تقنين ممارسة بعض الشعائر الدينية في بعض الأماكن.

ووصل القرار إلى فرض غرامات مالية، على من يقدم على مخالفة القرار.

وتصل الغرامة المالية على مخالفي القرار، إلى 20 ألف سوم أي نحو 228 دولار أمريكي.

وبموجب القانون يحظر إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت، إضافة لحظر تأسيس الأحزاب السياسية، على أساس الارتباط الديني.

يأتي ذلك بعد إفتاء رجال الدين في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة، بمنع النساء مؤقتا من وضع النقاب، في يوليو الماضي.