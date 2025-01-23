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فيلسوف روسي: سنشهد محاولة اغتيال جديدة لترامب واضطرابات بأمريكا

02:24 م الخميس 23 يناير 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

قال الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوجين، إن العالم سيشهد محاولة اغتيال جديدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته.

وأفاد دوجين، أنه بلا شك ستحدث محاولة اغتيال لترامب، خاصة وأنها تأتي بعد أن وعد الجميع بأن يجعل المعلومات متاحة فيما يخص مقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وغيرها الكثير من الجرائم الدولية العميقة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف دوجين، أن هذا الأمر يمس بمصالح الهيئات الخاصة وعدد كبير من المجموعات النافذة، متوقعًا أن يواجه ترامب مقاومة شديدة بهذا الشأن قد تنتهي إلى محاولة اغتياله.

وتابع دوجين، أنه إلى جانب أن اغتيال ترامب ليس مستبعدًا، فإن حدوث أعمال إرهابية واضطرابات اجتماعية وارد أيضا، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن ترامب لم يباشر حتى الآن بهذه الخطوات إلى أن حدوث تلك الاضطرابات وارد للغاية.

دونالد ترامب ألكسندر دوجين الولايات المتحدة
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