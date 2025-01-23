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حماس ترفع هذه اللافتة فوق ركام منزل استشهاد السنوار- صور

02:04 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حماس تكرّم السنوار بلافتة في موقع استشهاده
  • عرض 4 صورة
    حماس تكرّم السنوار بلافتة في موقع استشهاده
  • عرض 4 صورة
    حماس تكرّم السنوار بلافتة في موقع استشهاده
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وكالات

في خطوة تشريفية، قامت حماس برفع لافتة فوق ركام المنزل الذي استشهد فيه رئيس الحركة السابق يحيى السنوار بشمال قطاع غزة.

وتضمنت اللافتة صورة الشهيد يحيى السنوار مرفقة بعبارة "سيد طوفان الأقصى.. صدقت الله فصدقك" فوق ركام المنزل بمنطقة السطر في خانيونس.

وفي 16 أكتوبر 2024، استشهد زعيم الحركة يحيى السنوار بعد اشتباكات عنيفة خاضها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتعرف عليه سوى بعد استشهاده.

وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مبادلة جثمان السنوار رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدء سريانه الأحد الماضي، ويقضي بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

حركة حماس تكريم السنوار استشهاد السنوار يحيى السنوار
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