تايلاند.. احتفالات بزواج مئات المثليين الجنسيين بعد بدء تطبيق القرار - صور

وكالات

من المقرر أن يقيم مئات المثليين الجنسيين التايلانديين حفلات عقد قرانهم، اليوم الخميس، بعدما أصبحت تايلاند الدولة الأولى في منطقة جنوب شرق آسيا التي تعترف "بالمساواة في الزواج".

وكان الملك والبرلمان التايلاندي، أقرا العام الماضي، تشريعا يسمح بزواج الأشخاص من نفس الجنس وتسجيل زواجهم مع ضمان كفالة حقوقهم القانونية والطبية والمالية، فضلا عن الميراث والتبني.

وعبّرت رئيس الحكومة في تايلاند بايتونجتارن شيناواترا، عن سعادتها بنجاح بلادها في تنظيم فعالية عُقدت الأسبوع الماضي، بحضور عشرات الأزواج والنشطاء المثليين جنسيا إلى مكاتب الحكومة.

وستمتد الاحتفالات التي من المنتظر أن تقام اليوم، من مدينة شيانج ماي الجبلية بشمال البلاد إلى مدينة باتايا الساحلية شرقي تايلاند،

وبحسب منظمة "بانكوك برايد" سجل نحو 200 من الأزواج المثليين عقد قرانهم خلال حفل زفاف جماعي بوسط العاصمة بانكوك.