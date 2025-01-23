قوات الاحتلال تجبر مئات الفلسطينيين بمخيم جنين على مغادرة منازلهم

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن محافظ جنين بالضفة الغربية كمال أبو الرب، اليوم الخميس، إن مات من سكان المخيم بدؤوا في مغادرة منازلهم إثر تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات صوت مثبّتة على طائرات بدون طيار وآليات عسكرية، بالإخلاء.

وأوضح عضو بلجنة مخيم جنين ويسكن على أطراف المخيم، أن قوات الاحتلال طالبت سكان المخيم بمغادرته حتى الساعة الخامسة، مشيرا إلى أن مئات السكان استجابوا للتهديدات وبدؤوا في المغادرة، مضيفا "قوات الاحتلال أمام منزلي، قد يقتحموه في أي لحظة".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مئات الفلسطينيين بمخيم جنين على مغادرة منازلهم لليوم الثاني على التوالي، موضحة أن النازحين هم الشيوخ والعجائز والأطفال والنساء، تركوا منازلهم تحت تهديد السلاح.

وفي وقت باكر من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخصين في جنين، لترتفع حصيلة الشهداء داخل المخيم إلى 12 منذ بدء عملية "السور الحديدية" العسكرية الإسرائيلية أمس الأول الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 848 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أو مستوطنين متطرفين.







