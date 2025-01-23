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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

01:33 م الخميس 23 يناير 2025

الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - (د ب أ)

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)، استعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها.

وطبقا للوكالة، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وزير الخارجية الأمريكي
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