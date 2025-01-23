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نادي الأسير: الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات إعدام ميداني في جنين

01:22 م الخميس 23 يناير 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

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(وكالات)

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بتنفيذ قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية خلال حملتها العسكرية في مدينة جنين ومخيمها.

وأعلن النادي في بيان رسمي، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق، حيث اعتقلت 22 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بعمليات إعدام ميدانية، خلال العملية العسكرية التي أطلقت عليها "الجدار الحديدي" في جنين.


ووصفت المنظمة الحقوقية حملات الاعتقال بأنها عقاب جماعي للفلسطينيين، حيث يتعرض المعتقلون للتحقيق الميداني الفوري في ظروف قاسية، مما يعكس سياسة الاحتلال الرامية لتقويض الإرادة الفلسطينية وردع أي تحركات مقاومة على الأرض.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها استشهد وأصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين.

قوات الاحتلال عمليات إعدام ميداني مدينة جنين نادي الأسير الفلسطيني
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