الحكومة اليمنية ترحب بالقرار الأمريكي تصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية"

صنعاء - (د ب أ)

رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، بالقرار الأمريكي تصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية أجنبية".

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في بيان لها "إن هذا القرار يعكس تفهمًا حقيقيًا لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي".

وأكدت "أن هذا التصنيف ينسجم مع موقف الحكومة الثابت ودعواتها المتكررة لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني وتهديد خطير للأمن والسلام الإقليمي والدولي".

‏وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.

ووصف رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هذا القرار بـ"التاريخيّ"، مؤكداً أنه يمثل خطوة طال انتظارها من قبل اليمنيين لمعاقبة الجماعة ، بما يسهم في تعزيز فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب قانون الهجرة والجنسية.

وذكر القرار الأمريكي أن الحوثيين، بدعم من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا هجمات متعددة استهدفت سفناً تجارية وعسكرية، وأطلقوا أكثر من 300 قذيفة تجاه إسرائيل منذ أكتوبر 2023، كما شنوا هجمات متكررة على منشآت مدنية في السعودية والإمارات.

وفي نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ورداً على تلك الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير 2024، تنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين الذين قاموا بالرد على تلك الهجمات باستهداف السفن التابعة للدولتين بعد أن كانت هجماتهم مقصورة على السفن الإسرائيلية.