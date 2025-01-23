شرطة الاحتلال تفرض غرامات مالية على فلسطينيين بجنوب شرقي القدس

رام الله – (أ ش أ)

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت غرامات على عدد من المنازل والمركبات والمحلات التجارية.

وكثفت قوات الاحتلال اليوم إجراءاتها عند الحواجز العسكرية في أنحاء مختلفة من القدس، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وزيادة معاناتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة سعير شمال شرق الخليل،.

وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة سعير، وانتشرت في منطقة العين وسط البلدة، وفي محيط المدارس ورأس العاروض، وأغلقت الطرق الرئيسية، وأطلقت عددا من قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.





