أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم سومي الحدودي 9 مرات خلال 24 ساعة

كييف – (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، أن الجيش الروسي قصف العديد من البلدات والمناطق التابعة للإقليم 9 مرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الإدارة العسكرية في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية وفي صباح اليوم 9 ضربات على بلدات حدودية تابعة للإقليم وقد تم تسجيل 14 انفجارًا من جراء هذه الضربات.

وأضاف البيان، أن بلدات خوتين وبيلوبيليا وسيريدينو بودا وزنوب نوفجورود تعرضت لقصف روسي مكثف في الساعات الأخيرة، فضلًا عن قيامهم بزرع 6 ألغام في أراضي بلدة بيلوبيليا وأطلقت طائرة روسية قنابل جوية موجهة على بلدة خوتين.

وبحسب البيان، فقد تضررت أربعة منازل خاصة وسيارة وخط كهرباء ومبنى مقهى من جراء الهجمات الأخيرة.