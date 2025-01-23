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الصحة بغزة: مستشفى كمال عدوان تعرض لما يشبه القنبلة النووية

12:32 م الخميس 23 يناير 2025

مستشفى كمال عدوان

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن مستشفى كمال عدوان تعرض لما يشبه القنبلة النووية، موضحة أنه قوات الاحتلال دمرت المستشفى الذي يعد أيقونة للقطاع الصحي في شمال القطاع.

وأشارت الصحة في غزة، إلى أنه تم إخراج 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في القطاع، لافتة إلى ارتقاء أكثر من 1150 شهيدا في القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنظومة الصحية بشكل ممنهج منذ اليوم الأول للعدوان،

وطالبت وزارة الصحة في غزة، بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد المنظومة الصحية في القطاع، مؤكدة أنه تم إخراج 86 مركزا صحيا من أصل 139 تعمل في غزة.

كذلك طالبت الصحة في غزة، بإعادة تأهيل مستشفى كمال عدوان والإفراج عن مديره الدكتور حسام أبوصفية، مناشدة بإجلاء آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع وفتح معبر رفح.

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