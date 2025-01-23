ترامب يهدد بوتين بتحمل عواقب حرب أوكرانيا ومزيد من العقوبات

لندن – (أ ش أ)

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفرض ضرائب ورسوم إلى جانب عقوبات أخرى في حال رفضه مقترح بعقد مفاوضات سلام من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار الكاتب بيجوتر سوير إلى أن الرئيس الأمريكي حذر الرئيس الروسي في منشور على موقع "سوشيال تروث" أمس الأربعاء، من الاستمرار في الحرب وإلا عليه أن يتحمل العواقب جراء تلك الحرب التي وصفها بأنها "حرب سخيفة"، خاصة وأن الاقتصاد الروسي، كما ذكر ترامب، بدأ "يترنح".

ولفت المقال إلى أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على موسكو من أجل الموافقة على الانخراط في مباحثات سلام مع الجانب الأوكراني لتسوية الصراع المسلح الذي نشب في فبراير عام 2022.

وأشار ترامب إلى أنه في حال الفشل في التوصل لاتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، فإنه سوف يكون ليس لديه أي خيار آخر سوى فرض المزيد من الضرائب والرسوم والعقوبات على أي واردات روسية داخل الأسواق الأمريكية.

وأعاد المقال إلى الأذهان وعود ترامب أثناء حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه في حال فوزه سوف يتمكن من وضع نهاية لحرب أوكرانيا خلال 24 ساعة بعد دخوله البيت الأبيض، مشيرا إلى ما ذكرته الصحافة الأمريكية أن الرئيس ترامب أصدر تكليفات لمبعوثه الخاص كيث كيلوج بضرورة التوصل لحل لأزمة أوكرانيا خلال 100 يوم من الآن.

ولفت المقال إلى تصريحات ترامب يوم الاثنين الماضي، عقب مراسم توليه الرئاسة التي قال فيها إن الرئيس الروسي يدمر بلاده برفضه الاشتراك في مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد ترامب في تصريحات أمس الأربعاء، أن علاقاته بالرئيس بوتين طيبة للغاية وأنه ليست لديه أي نية لإلحاق الضرر بروسيا.

ولفت المقال إلى أن ذلك التناقض في تصريحات ترامب أثار قلق النخبة السياسية في روسيا جراء عدم القدرة على التنبؤ بمواقفه، وهو ما دفع الجانب الروسي إلى توخي الحذر تجاه أي رد فعل على تصريحاته منذ إعادة انتخابه، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين في نفس الوقت أبدى استعدادا كبيرا للتعاون مع ترامب كما أنه أشاد بمساعيه من أجل استعادة الاتصال المباشر بين موسكو وواشنطن.

وأضاف المقال أن الكرملين أعلن أنه ليس هناك أي داعي لتعجل التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الأوكراني، مشيرا إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية ديمتري بوليانسكي التي أوضح فيها أن الأمر لا يتعلق بوضع لتلك الحرب بقدر ما يتعلق بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعها.

ولفت المقال في الختام إلى أن مطالب الرئيس الروسي تتمثل في عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) والحفاظ على موقف الحياد وعدم الانحياز إلى جانب استمرار سيطرة الجانب الروسي على شبه جزيرة القرم والمناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها موسكو للأراضي الروسية عام 2022.





