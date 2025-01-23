نتنياهو يطلب من ترامب الإبقاء على نقاط استيطانية جنوبي لبنان

(وكالات)

يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم الخميس، خطة تتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأفادت به القناة 13 الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع في أعقاب طلب قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسماح ببقاء القوات الإسرائيلية في عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية الجنوبية.

وبحسب القناة العبرية، بلغ عدد تلك المناطق الاستراتيجية 5 مناطق.

ووفقًا لتقارير من القناة 13 الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ انسحابه النهائي في غضون أربعة أيام، إلا أن الطلب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بتعقيد الأوضاع.