بسبب دُمى مثبتة على عربات.. حالة من الذعر تسود مدينة إسرائيلية - صور

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مستوطنين إسرائيليين تجولوا بشاحنة تحمل دُمى تمثل مقاتلي كتائب القسام في مدينة كفار سابا مما أثار الهلع بين المستوطنين.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي صادرت المجسمات التي تمثل أفرادا من القسام وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز 3 مشتبه بهم في حادثة الشاحنة والدمى التي تمثل مقاتلي القسام والتي أثارت الرعب في مدينة كفار سابا.