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الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدي عملية الفندق بعد استشهادهم في جنين

11:40 ص الخميس 23 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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(وكالات)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدي عملية بلدة برقين غربي جنين، التي وقعت خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الخميس، أن وحدة "دفدوفان" الخاصة نفذت عملية أمنية في برقين، أسفرت عن استشهاد منفذي العملية، قائلًا إنهما منفذا الهجوم الذي وقع مؤخرًا قرب قرية الفندق شرق قلقيلية، وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين.

وأكد الجيش إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال العملية، التي استمرت لساعات وشهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.


الاحتلال الإسرائيلي عملية الفندق شهيدي عملية الفندق
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