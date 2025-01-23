تعرض 3 أشخاص للطعن في روما خلال اشتباكات بين مشجعي كرة القدم

روما - (د ب أ)

تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في العاصمة الإيطالية روما، عندما قام نحو 80 شخصا، يعتقد أنهم من مشجعي ألتراس فريق "لاتسيو" الإيطالي، بمهاجمة نحو 70 من مشجعي فريق "ريال سوسيداد" الإسباني، مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأضافت الوكالة أن المهاجمين، لاذوا بالفرار عندما وصلت الشرطة إلى مكان الاشتباكات في وسط روما. وقد تم تحديد هوية بعضهم.

وأفادت "أنسا" بأن الشرطة تقوم حاليا بفحص كاميرات المراقبة في المنطقة.

وبحسب التقرير، كان المشجعون الإسبان داخل حانة بوسط المدينة عندما تعرضوا للهجوم.