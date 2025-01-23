وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة أفغانستان

كابول - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية عباس عراقجي زيارة أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن السفارة الإيرانية في كابول القول، اليوم، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني عراقجي لأفغانستان وشيكة، على الرغم من أنه لم تتضح بعد تفاصيل الزيارة.

مع ذلك، فإن السفارة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن الغرض الرئيسي للزيارة أو موعدها. وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول إيراني بارز لأفغانستان في ظل حكم طالبان.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن حقوق المياه وتواجد جماعات إرهابية في أفغانستان، أبقت إيران على علاقات دبلوماسية مع طالبان.