حماس تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

(وكالات)

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، في بيانها، إنه من المقرر في اليوم السابع للاتفاق، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد "البحر"، أن يتم السماح للنازحين داخليًا المشاة بالعودة شمالًا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

وأضافت حماس، في بيانها، أنه سيتم السماح للمركبات على اختلاف أنواعها بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات.

وتابعت حماس، أنه في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، سيتم السماح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين دون تفتيش.