محمد بن سلمان: السعودية ترغب في استثمار 600 مليار دولار في أمريكا

وكالات

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، معربا عن تمنياته للشعب الأمريكي بالتقدم والازدهار خلال ولايته.

وخلال اتصال هاتفي، نقل ولي العهد السعودي، التهنئة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الأمريكي.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الطرفين ناقشا سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في جهود مكافحة الإرهاب.

وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، حيث نوّه إلى قدرة إدارة الرئيس الأمريكي على تنفيذ إصلاحات لخلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق "تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية".

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي على تهنئتهما، مشيرا إلى حرصه على العمل مع المملكة على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.





