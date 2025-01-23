مقتل وإصابة 5 مدنيين في انفجار لغم أرضي بشرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في شرق سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أمس الأربعاء بسيارة في بادية دير الزور الجنوبية بالقرب من قرية كباجب".

ووفق البيان، "تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير في دير الزور وباديتها، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم".

وأشار إلى أن "واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها".