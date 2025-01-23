استشهاد منفذي عملية الفندق خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف منفذي عملية الفندق التي وقعت في السادس من يناير 2025 والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين.

وتم تنفيذ العملية خلال اشتباك مسلح في قرية برقين، الواقعة في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، حيث جرى تطويق مبنى في برقين بناءً على معلومات استخباراتية.

وأشار البيان إلى أن المقاتلين تحصنوا داخل المبنى وواجهوا القوات الإسرائيلية بالنيران، ما أدى إلى اشتباكات انتهت باستشهادهما.

وأضاف البيان أن المنفذين هما محمد نزال وقتيبة الشلبي، وهما من سكان قباطية ومن عناصر حركة الجهاد الإسلامي، متهمًا إياهما بتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ العملية الدموية في قرية الفندق.

كما أعلن الجيش اعتقال عدد من الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم في مساندة المنفذين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الشاباك.

في ذات السياق، أكد الجيش إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال الاشتباك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين محمد نزال وقتيبة الشلبي، مشيرة إلى أنهما خاضا اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية قبل استشهادهما.

وقالت الكتائب في بيان لها: "إن استشهاد المقاومين جاء بعد محاصرة أحد المنازل في برقين من قبل قوات العدو"، مؤكدة أن "سياسات الاحتلال الدموية في الضفة الغربية لن تحقق أهدافها، بل ستواجه بردود نوعية وعمليات موجعة ستقلب موازين المعركة".