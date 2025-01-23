أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 825 ألفًا و320 جنديًا

كييف ف- (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 825 ألفا و320 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، إلى أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1340 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و850 دبابة و20 ألفا و497 مركبة مدرعة و22 ألفا و256 من النظم المدفعية و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1050 من أنظمة الدفاع الجوي و3051 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و714 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و34 ألفا و905 من المركبات وخزانات الوقود و23 ألفا و111 طائرة بدون طيار".





