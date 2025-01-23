بعد اندلاع حريق آخر.. أوامر إجلاء لأكثر من 50 ألف شخص في كاليفورنيا

كاليفورنيا - (أ ب)



أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء، أو تحذيرات من اندلاع حريق، لأكثر من 50 ألف شخص في شمال لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق "هيوز" أمس الأربعاء، وخلال أقل من 24 ساعة التهم أكثر من 16 ميلا مربعا من الأشجار والأعشاب الكثيفة بالقرب من بحيرة كاستايك، وهي منطقة ترفيهية شهيرة تقع على بعد نحو 64 كيلومترا من حريقي "إيتون" و"باليسيدز" المدمرين، اللذين لا يزالا مشتعلين منذ ثلاثة أسابيع.

ورغم أن المنطقة كانت تحت تحذير من "العلم الأحمر" بسبب خطورة اندلاع الحرائق، فإن سرعة الرياح أقل من تلك التي ساعدت على انتشار الحرائق السابقة، مما أتاح لطائرات مكافحة الحرائق فرصة إسقاط عشرات الآلاف من الجالونات من مثبطات الحريق.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، أنتوني مارون، في تصريح مساء الأربعاء: "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماما عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوما".

وتم تمديد وضع المنطقة تحت تحذيرات "العلم الأحمر" حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة، في مقاطعتي لوس أنجليس وفينتورا. ويخشى المسؤولون أن يتسبب حريقا "إيتون" و"باليسيدز" في كسر حواجز الاحتواء الخاصة بهما، بينما يواصل رجال الإطفاء مراقبة النقاط الساخنة.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.

وقد أعيد مساء أمس الأربعاء، فتح أجزاء من الطريق السريع رقم 5 الواقع بالقرب من حريق "هيوز"، بعد أن كان مغلقا.