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عضو بالكنيست الإسرائيلي: نتنياهو أكد توقف الحرب في غزة بشكل مؤقت

10:03 ص الخميس 23 يناير 2025

الكنيست الإسرائيلي

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(وكالات)

كشف عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه سعادة، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الأخير أكد استمرار الحرب على قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها المعلنة.

وأشار سعادة في تصريحات صحفية، إلى أن نتنياهو أوضح أن العمليات العسكرية توقفت بشكل مؤقت بهدف تسهيل جهود استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وأضاف موشيه سعادة، أن رئيس الوزراء شدد على استئناف العمليات بمجرد اكتمال هذه المهمة.

يأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ الأحد الماضي، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل.

الكنيست الإسرائيلي موشيه سعادة غزة بنيامين نتنياهو
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